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Kısa çalışma sonrası yeni dönem! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Kısa çalışma uygulaması mart itibarıyla sona ererken, fesih yasağı ve buna bağlı şekilde ücretsiz izne gönderme hakkı 17 Mayıs 2021'e kadar uzatılmış durumda. İşveren ücretsiz izne çıkarmayacağı personelini kısa çalışma döneminde olduğu gibi daha az sürelerle çalıştırarak, çalıştırdığı süreye göre ücret ödeyebilecek. İşte detaylar...

29.03.2021 09:26 - Son Güncelleme: 29.03.2021 09:26
Kısa çalışma sonrası yeni dönem! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Pandemi sürecinde istihdamın korunması adına verilen devlet desteklerin en önemlilerinden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Milliyet'in haberine göre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılan başvuru süresi sonrası ocakta başvuru yapılan işyerlerinde mart ayı sonuna kadar kısa çalışma uygulamasından yararlanmak mümkün.

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Kısa çalışma sonrası yeni dönem! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bittiğinde çalışan ve işveren tarafında etkisi ne olacak? Çalışan tam maaşını alabilecek mi? İşveren işçisini tam zamanlı çalıştırmaya başlayacak mı?
Kısa çalışma uygulamasının bitmesiyle birlikte kural olarak işçilerin normal çalışma düzenine geçmeleri, tam süreli çalışanların tekrar tam süreli çalışmaya başlamaları ve buna bağlı olarak da kısa çalışma öncesindeki ücretlerinin tamamını tekrar almaya başlamaları gerekiyor.

Kısa çalışma sonrası yeni dönem! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

İDARİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞILABİLİR
İşverenin tam süreli çalışmaya başlatmaması ve ücreti eksik ödemesi kural olarak çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı verirken, işverenin ayrıca ücreti eksik ödemesi nedeniyle idari yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olabilecektir.

Kısa çalışma sonrası yeni dönem! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Ne var ki kısa çalışma uygulaması bitirilirken, fesih yasağı ve buna bağlı olarak ücretsiz izne gönderme hakkı 17 Mayıs 2021'e kadar uzatılmış durumda.

Kısa çalışma sonrası yeni dönem! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Bunun anlamı işverenin kısa çalışma uygulaması bitse de çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izne gönderebileceği, çalışanların da 17 Mayıs'a kadar ücretsiz izne gönderildiği her gün için 47.70 TL alabileceğidir.