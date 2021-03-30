İNG, Akbank, TEB, Ziraat Bankası ve İş Bankası başvuru yapana 850 TL ile 1500 TL ödeme yapılıyor! İşte şartları

Milyonlarca emekli banka promosyonlarını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 2 bin 500 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. Bankalar ise promosyon ödemeleri konusunda yarışa girmiş durumda. Ziraat Bankası, İNG, Akbank, TEB ve İş Bankası ücretlerini belirledi. Bankaların emeklilik promosyonu kampanyaları devam ediyor. 2020 senesinde tüm bankalar için yenilenen promosyon ödemeleri 2021 senesinde yine şekillendi. Devlet bankaları promosyon ödemelerinde, artırıma gitmediler ancak özel bankalar 850 TL'lik standart ödeme meblağını 1500 TL'ye kadar yükselttiler.

30.03.2021 07:38 - Son Güncelleme: 30.03.2021 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





