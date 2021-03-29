Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşının bulunması ve uygulanmaya başlamasıyla birlikte düşüşe geçmişti. 2021 yılına dibi görerek giren altın fiyatlar son zamanlarda dalgalanmaya başlamış ve yükselişe geçmişti. Gelen son dakika haberine göre, Capital Economics altın fiyatları ile ilgili flaş bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar…
29.03.2021 11:43
- Son Güncelleme: 29.03.2021 11:51