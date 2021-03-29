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Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşının bulunması ve uygulanmaya başlamasıyla birlikte düşüşe geçmişti. 2021 yılına dibi görerek giren altın fiyatlar son zamanlarda dalgalanmaya başlamış ve yükselişe geçmişti. Gelen son dakika haberine göre, Capital Economics altın fiyatları ile ilgili flaş bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar…

29.03.2021 11:43 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:51
Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının hızla devam etmesinin ekonomik toparlanmaya yönelik beklentileri güçlendirmesine bağlı olarak ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında değerlenmesi altın fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor.

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Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

1726-1746 dolar/ons bandında bir haftadır salınan spot altın fiyatı bu sabah da Cuma gününe göre yüzde 0,25 kayıpla 1728,18 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Analistler, ABD'de ekonomik büyümeye yönelik güçlenen beklentilerle birlikte enflasyon bekleyişlerinin artıp artmayacağını ve Çin ile ABD ilişkilerinin seyrinin altın fiyatına yön vereceğini vurguluyorlar.

Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

1716 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde 1701-1698 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten analistler, yukarıda ise 1761 dolar/ons seviyesini güçlü direnç olarak ifade ediyorlar.

Capital Economics’ten flaş altın tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI: FİYATLARDA ŞOK DÜŞÜŞ
Capital Economics yılsonunda altını 1600, gümüşü 20 dolar tahmin ediyor.