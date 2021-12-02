10 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjan... Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 30 bin sözleşmeli personel alımı ile 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. İş arayanlara yeni istihdam kapısı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi şu sözlerle duyurdu; ''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile.'' Peki; Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte 10 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjan tablosu...