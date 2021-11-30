Kış kampanyaları kapıda! Devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları! Adeta yarışa girdiler…

Bankalar faiz oranlarını sık sık güncelliyor ve özellikle devlet bankalarının konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar güncel oranlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bunu zaman kaybetmeden ve kolayca öğrenmek istedikleri için hesaplama işlemini sizler için yaptık. İhtiyacınıza ve ekonomik durumunuza göre çekeceğiniz miktar ve vade sürelerinde değişiklik yapabilirsiniz. İşte devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!