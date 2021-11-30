Kış kampanyaları kapıda! Devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları! Adeta yarışa girdiler…
Bankalar adeta birbiriyle yarış haline girdi ve kış kampanyalarını, faiz oranlarını sıklıkla güncelliyor. Ev araba almak ya da kış yaklaşırken artan giderleri karşılamak gibi sebeplerden dolayı bankalardan kredi çekmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını tek tek şube dolaşmamanız için haberimizde derledik. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için bilgiler!
30.11.2021 12:34
- Son Güncelleme: 30.11.2021 12:36
Bankalar faiz oranlarını sık sık güncelliyor ve özellikle devlet bankalarının konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar güncel oranlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bunu zaman kaybetmeden ve kolayca öğrenmek istedikleri için hesaplama işlemini sizler için yaptık. İhtiyacınıza ve ekonomik durumunuza göre çekeceğiniz miktar ve vade sürelerinde değişiklik yapabilirsiniz. İşte devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!