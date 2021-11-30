Sadece e-Devlet’ten başvurmak yeterli! 3 Aralık’a kadar müracaat edene karşılıksız para verilecek! İşte başvuru şartları

- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

- Herhangi bir icra dosyası bulunmamak (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacak),

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde "Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği" belgesine, arıcılık projelerinde ise "Arıcılık" belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.