Fırtına hasar raporu | Lodos yıktı geçti: Tazminat alabilirsiniz

Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte bir çok yerde çatı uçtu. Rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı. Hal böyle olunca birçok vatandaş için maddi zararda oluştu. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, dün ve bugün acentelere hasar ihbarı yağdığını söylüyor.