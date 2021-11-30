Fırtına hasar raporu | Lodos yıktı geçti: Tazminat alabilirsiniz
Fırtına hasar raporu | İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde yaşanan şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve tarım arazilerine zarar verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Lodos ya da fırtına hasarı dediğimiz hasarlarla ilgili ihbar yağmaya başladı. Poliçede fırtına teminatının olması gerekiyor. Fırtınadan kaynaklı zararı trafik sigortası ödemeyecektir. Kaskosu olanların hasarı karşılanacak. Tarım sigortalarında, seradaki ürünleriniz sigortalanmışsa bunun priminin yarısını devlet ödemektedir. Kaybınızın tamamını da tarım sigortalarından alabiliyorsunuz." dedi. İşte fırtına hasar raporuyla ilgili detaylar...
30.11.2021 11:56
- Son Güncelleme: 30.11.2021 11:56
Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte bir çok yerde çatı uçtu. Rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı. Hal böyle olunca birçok vatandaş için maddi zararda oluştu. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, dün ve bugün acentelere hasar ihbarı yağdığını söylüyor.
Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: Son zamanlarda ülkemizde doğal felaketlerin sayısı artmaya başladı.