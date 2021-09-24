Emekliliğinizi borçlanma yoluyla erkene çekin! Doğum, askerlik borçlanması şartları neler? Başvuru için 3 önemli kriter…
Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olarak refah bir hayat sürmektir ve bu hayale kavuşmak için sabırsızlanmaları normaldir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda emeklilik süresini erkene çekme hakkı veriyor ve kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için de askerlik borçlanması en çok ilgi gören öne çıkanlar arasında yer alıyor. Emekliliğinizi borçlanma yoluyla erkene çekebilirsiniz, bunun için belli başlı şartları taşımanız gerekiyor. Doğum borçlanmasında 3 önemli kriter var, peki bunlar neler? 6 yıl erken emekli olabilmenin şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Emeklilik tarihini öne çekebilmenin yolları var ve bunlardan yararlanmak isteyenler neler olduğunu merak ediyor. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması hakkında tüm bilgiler detaylıca araştırılanlar arasında yer alıyor. Kadınlarda doğum borçlanmasına evlat edinme de dahil ediliyor ve belli başlı 3 kriterin yerine getirilmiş olması önem taşıyor. Peki erkeklerde askerlik borçlanması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…
Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!
Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.
1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik
SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:
Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.
Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.
Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.
Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.