Emekliliğinizi borçlanma yoluyla erkene çekin! Doğum, askerlik borçlanması şartları neler? Başvuru için 3 önemli kriter…

Emeklilik tarihini öne çekebilmenin yolları var ve bunlardan yararlanmak isteyenler neler olduğunu merak ediyor. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması hakkında tüm bilgiler detaylıca araştırılanlar arasında yer alıyor. Kadınlarda doğum borçlanmasına evlat edinme de dahil ediliyor ve belli başlı 3 kriterin yerine getirilmiş olması önem taşıyor. Peki erkeklerde askerlik borçlanması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…