Kırşehir 1139 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Çiçek Dağı, Özbağ, Mucur, Merkez, Akpınar... TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
TOKİ güncel kura takvimine göre 23 Aralık 2022 tarihinde Kırşehir ve Trabzon illeri için kuralar çekildi. Bu içeriğimizde Kırşehir'in Çiçek Dağı, Özbağ, Mucur, Merkez, Akpınar ilçeleri için kura sonuçları isim listesine yer verdik.
24.12.2022 13:29 - Son Güncelleme: 24.12.2022 13:29
Kura sonuçları henüz açıklanmadı. İsim listesi belli olduğunda haberimizde gelişmelere yer verilecektir. Öte yandan asıl ve yedek isim listesi sorgulama ekranına a.toki.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.