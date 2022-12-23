Asgari ücret 8506 TL oldu! Yeni artış miktarı herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, tazminatlar, sosyal yardımlar, stajyer ücreti...
Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti net 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54.66 olurken, artış 1 yılda yüzde 100, 2 yılda yüzde 200'ü buldu. Böylece yaşanan bu artış herkese etki etmiş oldu. İşte tüm detaylar...
Merakla beklenen yeni asgari ücret belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının başından itibaren asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak uygulanacağını söyledi.
2022'ye göre net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74.43, dolar bazında ise yüzde 54.65 olarak gerçekleşti.
ARA ARTIŞ OLUR MU?
Yeni asgari ücreti Beştepe Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla düzenlediği toplantıda açıklayan Başkan Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi, ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık" diye konuştu. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşılırsa asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin ve çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız, milletimiz için varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz" dedi.
TÜM ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ DEĞİŞECEK
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin, Türkiye'deki ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 37'sini ilgilendirdiğini ancak bununla sınırlı kalmayarak bütün ücret yapılarını düzenlediğini ifade etti.