Asgari ücret 8506 TL oldu! Yeni artış miktarı herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, tazminatlar, sosyal yardımlar, stajyer ücreti...

ARA ARTIŞ OLUR MU?

Yeni asgari ücreti Beştepe Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla düzenlediği toplantıda açıklayan Başkan Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi, ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık" diye konuştu. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşılırsa asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin ve çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız, milletimiz için varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz" dedi.