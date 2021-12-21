Kırktan fazla iş kolunda çalışana erken emeklilik müjdesi! EYT'liye prim formülüyle en az 700 gün süre avantajı sağlayacak. Erken emeklilik hakkı tanınan 45 tane meslek bulunuyor. Bu mesleklerde görev yapan kişiler yıllar öncesinde emekli olma hakkına sahip. Ayrıca EYT bekleyen milyonlarca kişi prim eksikliğinden ötürü emekli olup olmayacağını merak ediyordu. Detaylar yavaş yavaş belli olacak. Primi eksik olanlarla ilgili de çalışma yapılması beklenirken EYT çalışmalarının gelecek yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.