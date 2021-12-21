Kırktan fazla iş kolunda çalışana erken emeklilik müjdesi! EYT'liye prim formülüyle en az 700 gün süre avantajı sağlayacak!
Günümüzde birçok çalışanın en büyük isteklerinden birisi de emekli olarak daha rahat bir yaşam sürmektir. Bu kapsamda bazı mesleklerin diğer mesleklere göre daha erken yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor. Özel sektör ve kamuda 45 meslekte kariyerini sürdüren milyonlarca kişi erken emeklilik için müracaat edebiliyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller için çalışmalar sürerken yıl şartını tamamlayan ancak primi eksik olanlar için de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek.
Kırktan fazla iş kolunda çalışana erken emeklilik müjdesi! EYT'liye prim formülüyle en az 700 gün süre avantajı sağlayacak. Erken emeklilik hakkı tanınan 45 tane meslek bulunuyor. Bu mesleklerde görev yapan kişiler yıllar öncesinde emekli olma hakkına sahip. Ayrıca EYT bekleyen milyonlarca kişi prim eksikliğinden ötürü emekli olup olmayacağını merak ediyordu. Detaylar yavaş yavaş belli olacak. Primi eksik olanlarla ilgili de çalışma yapılması beklenirken EYT çalışmalarının gelecek yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
Ülkemizde çalışanlara bazı meslekler için erken emeklilik imkanları var. 'Yıpranma payı', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.
Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.