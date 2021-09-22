Kiraya verdiğiniz parayı konut kredisine verin, borcunuz bittiğinde dikili bir eviniz olsun! 20 bankadan teklif var: Ev anahtarınız anında elinizde!
Kirada olan milyonlarca kişi yıllardır biriktirdikleri paranın üzerine bankalar aracılığı ile bir miktar daha ekleyip hayallerindeki eve çıkmak istiyor. Tam da bu noktada en düşük faizle 200 bin TL'ye kadar konut kedisi veren bankalar yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank Ve Halkbank, müşterilerine çok düşük faizler ve esnek ödeme planlarıyla konut kredisi veriyor. Kamu bankalarının müşterilerine sağladığı bu kredilerin detayları merak ediliyor. İşte bankaların konut kredisi güncel faiz oranları ve diğer tüm detaylar...
22.09.2021 16:37
- Son Güncelleme: 22.09.2021 16:37
Kiracılar için 20 banka harekete geçti. Kiraya verdiğiniz parayı konut kredisine verin, borcunuz bittiğinde dikili bir eviniz olsun. Kira ödemekten bunalanlar en düşük faizli kamu bankalarını araştıyor. Bankalar 120 ay vadeli 150 bin TL ve 200 bin TL konut kredisini en düşük faizleyle müşterilerine sunuyor. Ziraat Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası ve daha bir çoğu müşteri kazanabilmek için en büyük kozlarını oynamaya başladı. Bankalar en düşük faizli krediyi verebilmek için biribiriyle yarışıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz koyuyor?