Kiraya verdiğiniz parayı konut kredisine verin, borcunuz bittiğinde dikili bir eviniz olsun! 20 bankadan teklif var: Ev anahtarınız anında elinizde!

Kiracılar için 20 banka harekete geçti. Kiraya verdiğiniz parayı konut kredisine verin, borcunuz bittiğinde dikili bir eviniz olsun. Kira ödemekten bunalanlar en düşük faizli kamu bankalarını araştıyor. Bankalar 120 ay vadeli 150 bin TL ve 200 bin TL konut kredisini en düşük faizleyle müşterilerine sunuyor. Ziraat Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası ve daha bir çoğu müşteri kazanabilmek için en büyük kozlarını oynamaya başladı. Bankalar en düşük faizli krediyi verebilmek için biribiriyle yarışıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz koyuyor?