Ayda sadece 941 TL ödeyin emekli olun! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! İsteğe bağlı sigorta şartları neler?

Milyonlarca kişi iş hayatında hizmet verirken bir yandan da emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı bir işte çalışamayanlara da primleri aylık olarak ödeme şartı ile emeklilik imkanını sunuyor, bu konuya özellikle ev hanımları ilgi gösteriyor. Ayda sadece 941 TL ödeyerek emeklilik imkanı için kimler başvuru yapabilir? İsteğe bağlı sigorta şartları neler? Çalışma hayatı olmasa da emekli olarak yaşlılık hayatını refah bir şekilde geçirmek isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.