Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak? Kiralara erteleme olacak mı?
Dünyayı esir alan ve küresel ekonomiyi derinden sarsan koronavirüs, ekonomik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Koronavirüs mağduru olan bazı kiracılar, kira ödemekte zorlanabilir. Peki koronavirüs mağduru kiracılar için herhangi bir düzenleme söz konusu mu? Ev sahipleri koronavirüs nedeniyle kira ödeyemeyenleri çıkarabilir mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak? Detaylar haberimizde..
Prof. Dr. Erol Ulusoy'un Milliyet'te yer alan yazısı şöyle:
İhsan Amca ve Zeynep Teyze 65 yaş üstündeler. Karantina kurallarına harfiyen uyuyorlar. Evden dışarı çıkmıyorlar. İhsan Amca'nın komşularının çoğu kiracı. Bir komşusunun iki kronik hastalığı var; hem kalp hastası, hem de diyabet hastası. O da karantinada ve evden dışarı çıkamıyor, işe de gidemiyor. İşyeri de kapandığı için, 'kiramı nasıl öderim, ev sahibi beni çıkarabilir mi' diye endişe içindeymiş. İhsan Amca da bana sordu.
Konut kiraları
Herkes için mücbir sebep olan virüs, kiracılar için de mücbir sebep olabilir mi? Sokağa çıkmaları yasak olanlar, işyerleri kapandığı için işsiz kalanlar kiralarını ödeyemezlerse, ev sahibi onları tahliye edebilir mi, yoksa mücbir sebep dolayısıyla kira ödemeden evde oturmaya devam edebilirler mi?
Maalesef İhsan Amca'nın komşusuna olumlu bir görüş bildiremeyeceğim. Çünkü, söz konusu olan konut kirası. Kiralanan konutu, konut olarak kullanmaya devam ettiği sürece kira ödeme borcu ortadan kalkmaz. Hatta, kiralananı kullanmadığı, mesela uzun süre tatile çıktığı, askere gittiği dönemde dahi kirayı ödemeye devam edecektir.