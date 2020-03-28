Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak? Kiralara erteleme olacak mı?

Prof. Dr. Erol Ulusoy'un Milliyet'te yer alan yazısı şöyle:



İhsan Amca ve Zeynep Teyze 65 yaş üstündeler. Karantina kurallarına harfiyen uyuyorlar. Evden dışarı çıkmıyorlar. İhsan Amca'nın komşularının çoğu kiracı. Bir komşusunun iki kronik hastalığı var; hem kalp hastası, hem de diyabet hastası. O da karantinada ve evden dışarı çıkamıyor, işe de gidemiyor. İşyeri de kapandığı için, 'kiramı nasıl öderim, ev sahibi beni çıkarabilir mi' diye endişe içindeymiş. İhsan Amca da bana sordu.