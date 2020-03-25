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Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

Kredi borçları bulunan kişilere müjdeli haber! Koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler büyük bir hızla hayata geçiyor. Çalışamayan ve kredi borçlarını ertelemekte zorluk yaşayacak kişiler için bankalar kolaylık sağlıyor. Bankalardan peş peşe yapılan açıklamalarda, kredi borçları erteleme şartları duyuruluyor. Peki, kredi erteleyen bankalar hangileri? Kamu bankalarının ardından özel bankalar da borç erteleme için düğmeye bastı. Kredi borcu erteleme hangi bankalarda var? Kart borçları ertelendi mi? İşte detaylar!

25.03.2020 16:27 - Son Güncelleme: 25.03.2020 16:37
Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

Bankalardan peş peşe kredi borcu erteleme müjdesi geliyor. Koronavirüsün ülkemizde etkisini sürdürmesinden dolayı bankalar da vatandaşların mağdur olmaması için ekonomik paketler hazırlıyor. Talep edilmesi halinde kredi borcu bulunan kişilerin borçlarının ertelenebileceği açıklanıyor. Her gün yeni bir bankadan kredi borcu erteleme müjdesi geliyor. Peki, kredi erteleyen bankalar hangileri? Kredi borcu erteleme hangi bankalarda var? Kart borçları ertelendi mi? İşte yanıtı…

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Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

KREDİ BORCU ERTELEYEN BANKALAR!

AKBANK

Akbank, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlayacağını duyuran banka, müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandıracak.

Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerinin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

DENİZBANK

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

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