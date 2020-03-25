Bankaların coronavirüs paketleri! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
Kredi borçları bulunan kişilere müjdeli haber! Koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler büyük bir hızla hayata geçiyor. Çalışamayan ve kredi borçlarını ertelemekte zorluk yaşayacak kişiler için bankalar kolaylık sağlıyor. Bankalardan peş peşe yapılan açıklamalarda, kredi borçları erteleme şartları duyuruluyor. Peki, kredi erteleyen bankalar hangileri? Kamu bankalarının ardından özel bankalar da borç erteleme için düğmeye bastı. Kredi borcu erteleme hangi bankalarda var? Kart borçları ertelendi mi? İşte detaylar!
Bankalardan peş peşe kredi borcu erteleme müjdesi geliyor. Koronavirüsün ülkemizde etkisini sürdürmesinden dolayı bankalar da vatandaşların mağdur olmaması için ekonomik paketler hazırlıyor. Talep edilmesi halinde kredi borcu bulunan kişilerin borçlarının ertelenebileceği açıklanıyor. Her gün yeni bir bankadan kredi borcu erteleme müjdesi geliyor. Peki, kredi erteleyen bankalar hangileri? Kredi borcu erteleme hangi bankalarda var? Kart borçları ertelendi mi? İşte yanıtı…
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.
Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlayacağını duyuran banka, müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandıracak.