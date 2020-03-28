Çanakkale Köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı!

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ESASINA GÖRE YÜRÜTÜLÜYOR

Projede, 649'u mühendis 5 bine yakın personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.