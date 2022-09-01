Kiranızı ödeyemiyorsanız hemen bunu yapın! e-devlet'ten kolay başvuru! Devlet'ten 1.150, 1.085, 905 TL kira yardımı anında hesaplara yatıyor!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kirasını ödeyemeyenler için yardıma başladı. E-devlet'ten başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. İlden ile değişiklik gösteren yardım miktarları 900 TL'den başlıyor. İşte il il yardım miktarları ve kira yardımı başvuru şartları...
01.09.2022 16:34 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:34
Kirasını ödeyemeyenlere müjde! Devlet'ten kira yardımı başladı. İl il kira yardımları değişiyor. İşte kira yardımı şartları ve başvuru detayları...
KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Sigortalı olmamak
Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
Mal varlığına sahip olmamak
Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak
Düzenli bir gelire sahip olmamak
E-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılacak olan başvuru için şifresi olmayan kişiler PTT'den şifre alarak başvuru yapabiliyorlar.
İL İL KİRA YARDIMLARI 2022
İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL
Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL
Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL
Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL
Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL
Bolu, Bingöl: 715 TL