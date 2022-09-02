2023'te Emekliye 7.329 TL, Memura 12 bin TL maaş! Ocakta %72,35 ZAM! 4 veri kaldı: 2023 TEFE TÜFE enflasyon farkı 4A-4B-4C SSK Esnaf Bağkur Memur maaş TABLOSU!

Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli memurlar şimdi de ocak zammını merak ediyor. Bugün TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi açıklandı. Buna göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi. Ekonomistlerin zam tahmini gelmeye başladı. Peki, Ocakta emekli memur maaşları ne kadar olacak? 2023 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak zammı maaş tablosu!