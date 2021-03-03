Bazı durumlarda ikinci hatta üçüncü maaş alınabiliyor! SSK-Bağ-Kur çift maaş başvuru şartları nedir?

Bazı durumlarda ikinci hatta üçüncü maaş alınabiliyor! SSK-Bağ-Kur çift maaş başvuru şartları bu bağlamda emekli vatandaşlar ve aileleri tarafından sık sık merak edilerek araştırılıyor. Maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Koşulları merak eden milyonlarca vatandaş başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...