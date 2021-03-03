Bazı durumlarda ikinci hatta üçüncü maaş alınabiliyor! SSK-Bağ-Kur çift maaş başvuru şartları nedir?
Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de ikinci maaş alma koşulları. Bu bağlamda uzmanlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar yakından inceleniyor. Bazı durumlarda emeklilere ikinci hatta duruma göre üçüncü maaş bağlanabiliyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda şartları öğrenmek istiyor.
03.03.2021 12:26
- Son Güncelleme: 03.03.2021 12:26
Bazı durumlarda ikinci hatta üçüncü maaş alınabiliyor! SSK-Bağ-Kur çift maaş başvuru şartları bu bağlamda emekli vatandaşlar ve aileleri tarafından sık sık merak edilerek araştırılıyor. Maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Koşulları merak eden milyonlarca vatandaş başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...