Emekli olursam ne kadar maaş alırım? Yeni emekli olanlar kaç TL alır? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!
Milyonlarca vatandaş emekli olursam ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Uzun yıllar boyunca kamu ve özel sektörde hizmet veren, sigortalı olaarak çalışanlar emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor. Ne zaman emekli olacaklarını merak etmelerinin yanı sıra Yeni emekli olanlar kaç TL alır? Sorgulamasını da yapıyor. SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor. Sigortalı olunan gün, ödenen primler ve tamamlanan yaş şartı ile emeklilik hakkı elde ediliyor. SSK ve Bağkur emeklileri için maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
Emekli olursam ne kadar maaş alırım? Yeni emekli olanlar kaç TL alır? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun yıllar iş hayatında yer alanlar yaşlılıklarında alacakları para ile rahat bir hayat sürmek istiyor ve bu hayata ne zaman kavuşacaklarını da gündemde sıklıkla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm şartları taşıyanlara emeklilik hakkı sağlıyor. SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama işlemi hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.