Kirada oturan dar gelirlilere SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! 240 bin TL kredi için Ziraat Bankası veya Halkbank'a başvurmak yeterli! Bu listede olanlar...

Ev almak isteyen vatandaşlar en avantajlı konut kredisi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. SGK'nın bazı koşulları sağlayan kişiler için faizsiz konut kredisi imkanı da bulunuyor. Özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, modern kentleşme ile hayata geçiren TOKİ'nin kampanyalı konut satışı için SGK'ya yoğun ilgi var. Peki, Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor? Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi? İşte merak edilenler!