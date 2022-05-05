Kadın ve erkek yaş hesabına göre maaş ayarı yapılacak! EYT'de 48 YAŞ ayarı: Yaşa Takılanlar için büyülü rakam 3600! 1.500 TL zam...
8 Eylül 1999'da emekli olmak amacıyla aranan sigortalılık zamanı erkek amacıyla 25, bayan bağlamında 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) koşulunun yanına yaş koşulu da getirilmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 senesinde yine gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm amacıyla hangi yöntemlerin sunulacağı merak hususu oldu. EYT amacıyla detaylı formüller gündeme geliyor. Hem de hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim miktarını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet belirlenmesi ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.
05.05.2022 09:34 - Son Güncelleme: 05.05.2022 09:34
EYT'de son durum gündemde en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor.. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile çeşitli formüller gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların ne zaman başlatılacağı açıklanacak. İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!
3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsam belirlenirken, pek çok formül masaya gelecek...
Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.