Kadın ve erkek yaş hesabına göre maaş ayarı yapılacak! EYT’de 48 YAŞ ayarı: Yaşa Takılanlar için büyülü rakam 3600! 1.500 TL zam...

EYT'de son durum gündemde en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor.. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile çeşitli formüller gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların ne zaman başlatılacağı açıklanacak. İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!