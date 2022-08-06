Biraz önce belli oldu! Başvuran herkese 1474 TL tutarında nakdi yardım yapılacak! Geç kalmadan başvurun!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren ve detaylı kategoriler altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı kümeler içinde yer alan vatandaşlara, devletin çoğu kurumu doğrultusundan hem nakdi hem de ayni yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımları yapan devlet kurumlarından birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.