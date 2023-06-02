EYT'de rota yeniden oluşturuldu! SGK 4B'lilere yaş + prim indirimi netleşti! Sigorta tam 1800 gün geri çekiliyor! 5 yıllık süre farkı kaldırılarak...
EYT düzenlemesi kapsamında milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı açılırken, önümüzdeki dönemde Bağkur'lular ve kadınlar için düzenlemeler gündeme geldi. Bağkur'lulara 1800 gün prim indirimiyle birlikte 5 yıllık süre farkı kaldırılıyor. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...
02.06.2023 10:31 - Son Güncelleme: 02.06.2023 10:31
Prim indirimi hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Böylelikle 5 yıllık fark ortadan kaldırılacak. Peki, Bağkur prim indirimi ne zaman geçerli olacak? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.
Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek.