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Haberler Ekonomi İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ'lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ'lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

KOBİ'lerin işini geliştirmesi için 11 alanda destek veriliyor. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı ile firmalar 845 bin liraya kadar destek alabiliyor. KOBİ'ler ihtiyacına göre bu fırsatlardan yararlanıyor...

Çığıl Ön Yener
31.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.05.2022 06:58
İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ’lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri destekleniyor.

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İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ’lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lere 845 bin liraya varan destek veriyor.

İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ’lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

İşletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen program ile 11 başlıkta destek sağlanıyor:

İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ’lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

■ YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ: İşletmelerin satışlarını artırması için verilen; kira, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsayan bu desteğin üst limiti 50 bin lira. Oranı da yüzde 60.

İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ’lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

■ YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ: Firmaların uluslararası işbirlikleri için sağlanan bu desteğin üst limiti 60 bin lira. Destek oranı ise yüzde 70. Ancak KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri finalistleri, bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde 100 oranında destekleniyor.

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