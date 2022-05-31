İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ’lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor

■ YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ: Firmaların uluslararası işbirlikleri için sağlanan bu desteğin üst limiti 60 bin lira. Destek oranı ise yüzde 70. Ancak KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri finalistleri, bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde 100 oranında destekleniyor.