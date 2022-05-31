İşini geliştirmek isteyene 845 bin TL! KOBİ'lere işini geliştirmek için 11 alanda destek yağıyor
KOBİ'lerin işini geliştirmesi için 11 alanda destek veriliyor. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı ile firmalar 845 bin liraya kadar destek alabiliyor. KOBİ'ler ihtiyacına göre bu fırsatlardan yararlanıyor...
31.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.05.2022 06:58
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lere 845 bin liraya varan destek veriyor.
■ YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ: Firmaların uluslararası işbirlikleri için sağlanan bu desteğin üst limiti 60 bin lira. Destek oranı ise yüzde 70. Ancak KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri finalistleri, bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde 100 oranında destekleniyor.