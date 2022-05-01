RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Son dönemde kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar bazı fırsatçı ev sahiplerini de harekete geçirdi. Eski kiracıya yasal zam üzerinde zam yapamayan ev sahipleri, evlerini satışa çıkarmaya başladı. Peki içinde kiracı olan bir ev satılırsa ne olur? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? Yeni ev sahibi kiracıya fazla zam yapabilir mi? İşte detaylar...

01.05.2022 08:02 - Son Güncelleme: 01.05.2022 08:06
Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Kiralardaki fahiş artış vatandaşı zorlarken, ev sahipleri de her geçen gün farklı bir yola başvuruyor. Yasal oranın üzerinde, hatta yüzde 100'ü bulan zam talepleri, ara zam oyunları ve evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek için haksız tahliyeler bunlardan birkaçı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Hürriyet'in haberine göre son aylarda ise ev sahipleri, geçmişte satış fikri olmadığı halde karar değiştirdi, 'evimi satıyorum' demeye başladı. İstedikleri oranda zam yapamamaları, tahliyenin zor olması ve artan fiyatlarla evin değerinin yükselmesi bu satış kararında etkili oldu. Peki içinde kiracı olan bir ev satılırsa ne olur? İşte detaylar...

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

RİSKİ DEVREDİYOR
Son aylarda piyasa koşulları nedeniyle kiracı-mal sahibi ilişkisinin bozulduğuna değinen avukat Ali Güvenç Kiraz, alınan satış kararını şöyle değerlendirdi:

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

"Mal sahipleri 5 yılın altında kiracıları için TÜFE 12 aylık değişim oranı üzerinde artış yapamayacaklarını öğrenmiş olmaları sebebiyle kiracılarını tahliye etmeyi istiyor. Bu noktada iki seçenek var; İhtiyaç sebebiyle tahliye ve edinim, yani evin başkasına satılması nedeniyle tahliye. İhtiyaç sebebiyle tahliyede ev sahibinin kendinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişinin ihtiyacı ispatlanmalı, Dava açarsa da 2-2.5 yıl uğraşacak. Bu nedenle artık malikler kiracılı taşınmazlarını satmak, tüm mali ve zaman riskini yeni malike devretmek istiyorlar."

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Kiraz böyle bir durumda her iki taraf adına izlenecek yol haritasını şöyle anlattı:

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