Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler
Son dönemde kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar bazı fırsatçı ev sahiplerini de harekete geçirdi. Eski kiracıya yasal zam üzerinde zam yapamayan ev sahipleri, evlerini satışa çıkarmaya başladı. Peki içinde kiracı olan bir ev satılırsa ne olur? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? Yeni ev sahibi kiracıya fazla zam yapabilir mi? İşte detaylar...
Hürriyet'in haberine göre son aylarda ise ev sahipleri, geçmişte satış fikri olmadığı halde karar değiştirdi, 'evimi satıyorum' demeye başladı. İstedikleri oranda zam yapamamaları, tahliyenin zor olması ve artan fiyatlarla evin değerinin yükselmesi bu satış kararında etkili oldu. Peki içinde kiracı olan bir ev satılırsa ne olur? İşte detaylar...
"Mal sahipleri 5 yılın altında kiracıları için TÜFE 12 aylık değişim oranı üzerinde artış yapamayacaklarını öğrenmiş olmaları sebebiyle kiracılarını tahliye etmeyi istiyor. Bu noktada iki seçenek var; İhtiyaç sebebiyle tahliye ve edinim, yani evin başkasına satılması nedeniyle tahliye. İhtiyaç sebebiyle tahliyede ev sahibinin kendinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişinin ihtiyacı ispatlanmalı, Dava açarsa da 2-2.5 yıl uğraşacak. Bu nedenle artık malikler kiracılı taşınmazlarını satmak, tüm mali ve zaman riskini yeni malike devretmek istiyorlar."