RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Temmuz ayında emeklilerin 2.500 TL olan taban maaşları artacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Maliyet hesabına göre artışla taban maaşın 3.500-4000 TL arasında olması hesaplanıyor.

01.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 01.05.2022 06:57
Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor.

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Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu.

Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.

Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraolan en düşük aylıkları da artacak.

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