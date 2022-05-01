Emekliye ek zam geliyor! Taban maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...
Temmuz ayında emeklilerin 2.500 TL olan taban maaşları artacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Maliyet hesabına göre artışla taban maaşın 3.500-4000 TL arasında olması hesaplanıyor.
01.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 01.05.2022 06:57
SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.
Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.