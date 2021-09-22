Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Altın fiyatlarına son dakika bakan tekrar baktı!
Altın fiyatlarından son dönemlerde gözlemlenen farklılık görenleri son derece şaşırtsa da 21 Eylül altın fiyatlarına sizler bile inanmayacaksınız. Altın fiyatlarındaki olağanüstü ilerleme görenleri adeta şoke etti. El sürülecek gibi değildi ama şimdi alınmadan geçilecek gibi değil. Peki 22 Eylül güncel altın fiyatları nedir? İşte detaylar… Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 489 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1757 dolar civarında bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, 22 Eylül'de gerçekleşecek Fed toplantısında verilecek mesajlara yer verildi.
Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Düğün, dernek, çeyiz, yatırım, birikim derken hepimizin sıkıştığı bir devre oldu. Altın fiyatlarının uçtuğu devrelerde ne yatırımcılar yatırım yapabildi. Ne de düğüncüler düğün. Oldukça yüksek gelen altın fiyatlarında öyle bir ilerleme yaşandı ki kuyumcunun yanından geçenler altın almadan geçmiyor. İşte altın fiyatları… Altının ons fiyatı amacıyla kritik hafta başladı. 21-22 Eylül tarihinde yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajları altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Piyasalar toplantıdan ileriki mesajlarda varlık alımı azaltımı (tapering) ile alakalı bir zamanlama arayacak.
Gram altın fiyatları, geçen haftayı 488 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe yatay civarından başladı. Altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 491,30 lira civarını, en düşük ise 484,22 lira civarını gördü.
GÖZLER POWELL'DA! ALTIN FİYATLARI NASIL HAREKET EDEBİLİR?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçtiğimiz hafta 1800 dolar üzeri fiyat civarından süratli bir düşüş yaşam sürdüren ons altın, yeni haftaya başlarken günün erken saatlerinde 1750 dolar seviyelerinde başladı. Bu haftanın veri ajandasında tüm küresel ekonomilerin odak noktasında yer alan Fed toplantısı ve ardından Fed Başkanı Powell'ın gerçekleştireceği basın açıklaması, ons altının seyri üstünde de direkt etkili olabilir.