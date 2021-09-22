Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Altın fiyatlarına son dakika bakan tekrar baktı!

Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Düğün, dernek, çeyiz, yatırım, birikim derken hepimizin sıkıştığı bir devre oldu. Altın fiyatlarının uçtuğu devrelerde ne yatırımcılar yatırım yapabildi. Ne de düğüncüler düğün. Oldukça yüksek gelen altın fiyatlarında öyle bir ilerleme yaşandı ki kuyumcunun yanından geçenler altın almadan geçmiyor. İşte altın fiyatları… Altının ons fiyatı amacıyla kritik hafta başladı. 21-22 Eylül tarihinde yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajları altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Piyasalar toplantıdan ileriki mesajlarda varlık alımı azaltımı (tapering) ile alakalı bir zamanlama arayacak.