5 LİTRE çamaşır deterjanı 97 TL'ye düştü! 8'li bambu kağıt havlu 78 TL, 1 KG schinitzel 89.50 TL, Iphone 12 28.999 TL - BİM 16-19 Temmuz SALI İNDİRİMİ

BİM mağazaları, her hafta belirli günlerde müşterilere özel olarak sunulan aktüel ürün katalogları ile dikkat çekiyor. Bu ürünler, mağazalarda sürekli olarak bulunmayıp, sınırlı süreler için özel olarak seçiliyor. Bu haftaki BİM aktüel katalogunda, teknolojiden ev eşyalarına, yazlık gereksinimlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede çeşitli ürünler yer almakta. 16-19 Temmuz tarihleri arasında BİM mağazalarında yer alacak olan bu özel ürünleri kaçırmayın. Her biri, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere özenle seçildi.