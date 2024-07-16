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5 LİTRE çamaşır deterjanı 97 TL'ye düştü! 8'li bambu kağıt havlu 78 TL, 1 KG schinitzel 89.50 TL, Iphone 12 28.999 TL - BİM 16-19 Temmuz SALI İNDİRİMİ

BİM mağazaları, her hafta belirli günlerde müşterilere özel olarak sunulan aktüel ürün katalogları ile dikkat çekiyor. Bu ürünler, mağazalarda sürekli olarak bulunmayıp, sınırlı süreler için özel olarak seçiliyor. Bu haftaki BİM aktüel katalogunda, teknolojiden ev eşyalarına, yazlık gereksinimlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede çeşitli ürünler yer almakta. 16-19 Temmuz tarihleri arasında BİM mağazalarında yer alacak olan bu özel ürünleri kaçırmayın. Her biri, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere özenle seçildi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 09:45 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 09:43
5 LİTRE çamaşır deterjanı 97 TL’ye düştü! 8’li bambu kağıt havlu 78 TL, 1 KG schinitzel 89.50 TL, Iphone 12 28.999 TL - BİM 16-19 Temmuz SALI İNDİRİMİ 1

BİM mağazalarında 16-19 Temmuz tarihlerinde satışa sunulacak aktüel ürünler arasında her zevke ve ihtiyaca uygun seçenekler mevcut. Özellikle elektronik ürünler ve yazlık ihtiyaçlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM, müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor.

5 LİTRE çamaşır deterjanı 97 TL’ye düştü! 8’li bambu kağıt havlu 78 TL, 1 KG schinitzel 89.50 TL, Iphone 12 28.999 TL - BİM 16-19 Temmuz SALI İNDİRİMİ 2

16-19 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ekmek Lavaş Unlux 540 g 20 cm 26,75 TL

5 LİTRE çamaşır deterjanı 97 TL’ye düştü! 8’li bambu kağıt havlu 78 TL, 1 KG schinitzel 89.50 TL, Iphone 12 28.999 TL - BİM 16-19 Temmuz SALI İNDİRİMİ 3

Mega Boy Cips Çeşitleri 47.50 TL

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