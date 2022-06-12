Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı
Milyonlarca memura ek gösterge müjdesinin ardından sıra sözleşmeli personel ve EYT'lilere geldi. Bu iki konuyu gündeme alan hükümen, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde her iki problemi de çözmeyi hedefliyor. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesinde artış ve temmuz zammında en düşük emekli taban maaşının yükseltilmesi konusu da masaya geldi.
12.06.2022 06:18 - Son Güncelleme: 12.06.2022 06:18
Hükûmetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor.