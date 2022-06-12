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Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı

Milyonlarca memura ek gösterge müjdesinin ardından sıra sözleşmeli personel ve EYT'lilere geldi. Bu iki konuyu gündeme alan hükümen, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde her iki problemi de çözmeyi hedefliyor. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesinde artış ve temmuz zammında en düşük emekli taban maaşının yükseltilmesi konusu da masaya geldi.

12.06.2022 06:18 - Son Güncelleme: 12.06.2022 06:18
Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı

Hükûmetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor.

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Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı

AK Parti yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti. AK Parti kaynakları, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar olduğu ve temmuz ayında "Emeklilere çok memnun olacakları" bir artış yapılacağı bilgisi verildi. Asgari ücrete "enflasyon farkı" oranında bir ara zam yapılmasının da masada olduğu belirtildi.

Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı

Ancak asgari ücretle ilgili yasal bir düzenleme yapmak yerine, işverenlerin kendileri inisiyatif kullanarak çalışanlarla ilgili ücret artışına gitmelerinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Hesaplama başladı

2023 BÜTÇESİNDE EYT HAZIRLIĞI
AK Parti milletvekilleri sahada seçmenlerinden en fazla EYT'lilerle ilgili düzenlemenin yapılması talepleri ile karşılaşıyor. Bu talepler sık sık ilgili bakanlara da iletiliyor.

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