Dolar kurunda kritik seviye! Bu rakamın altına düşerse...
Global piyasalarda ve Türkiye'de son günlerde hareketli dönemler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve gıda kriziyle birlikte altının ons fiyatı ve dövizde yaşanan oynaklık piyasaları tedirgin ediyor. Altının onsu 1860 dolar üzerinde seyrederken, bu seviyenin üzerinde kalması durumunda talebin güçleneceği tahmin ediliyor. Dolar/TL kurunda ise kritik seviye belli oldu. İşte detaylar...
Pandemi ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreç, küresel bazda yükselen enflasyon, kırılgan hale gelen ekonomik dengeler nakdi eritirken yatırım iklimini canlı tutuyor. Belirsizlik ve öngörülemezlik yatırımı zorlaştırsa da faizin düşük seyri ister istemez yatırımı cazip hale getiriyor. Yatırım, her birikim sahibi için farklı bir mana ifade edebilir.
Aynı şekilde altın da değerlenmeye devam edecek. Emtialarda yükseliş sürüyor. Asıl etki ise borsada görülecek. BIST 100 Endeksi, TL bazında 2543 ve dolar bazında 148.8 seviyesinde bulunuyor. Hisse senetlerinde değerlenmeler yaşansa da özellikle ihracatçı şirketlerin atılımları ile bu şirketlerin kârlılığındaki artış devam edecek. Kârdaki büyüme ister istemez bu firmaların hisse senetlerinin fiyatına olumlu yönde yansıyacak. Artan kârlılık bu şirketlerin temettü ödemelerini büyütmelerine imkân verecektir.