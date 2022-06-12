Dolar kurunda kritik seviye! Bu rakamın altına düşerse...

Aynı şekilde altın da değerlenmeye devam edecek. Emtialarda yükseliş sürüyor. Asıl etki ise borsada görülecek. BIST 100 Endeksi, TL bazında 2543 ve dolar bazında 148.8 seviyesinde bulunuyor. Hisse senetlerinde değerlenmeler yaşansa da özellikle ihracatçı şirketlerin atılımları ile bu şirketlerin kârlılığındaki artış devam edecek. Kârdaki büyüme ister istemez bu firmaların hisse senetlerinin fiyatına olumlu yönde yansıyacak. Artan kârlılık bu şirketlerin temettü ödemelerini büyütmelerine imkân verecektir.