Kira yardım başvurusu 2021... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

Parasal olarak zor şartlarda yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri kastıyla çok rakamda müessese ve kuruluş tarafından kira desteği sağlanıyor. Aylık 960 lira kira 48 ay süresince kiracılara ödeniyor. Kira desteği devlet sistemi üzerinden müracaat yapılarak alınabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet tarafından verilen kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması için Kaymakamlık aracılığı ile işlem sağlıyor. Kaymakamlıklar ise bu işlem için bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Peki kira yardımı nasıl alınır?

30.03.2021 13:56 - Son Güncelleme: 30.03.2021 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





