Kira ve kredi faiz yardımı müjdesi! Resmen başladı! Devletten görülmemiş destek! Şartlar belli oldu! Milyonları kapsıyor! Başvuru dilekçesi ile...
Kira yardımı bekleyenlere müjde. Vatandaşların kullandığı kredilere de faiz desteği uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı. Afet riski altındaki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı geliyor. İşte "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının detayları...
Devletten görülmemiş destek! Kira ve kredi faiz destek yardımı yapılacak. Milyonları kapsıyor! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Kimler faydalanabilecek? Şartları neler? Banka kredisi faiz desteği nasıl alınır? Tüm detaylar tek tek açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından o kişilere kira yardımı yapılabilecek, bankalardan kullanacakları kredilere de faiz desteği verilebilecek. Tüm ayrıntılar haberimizde...
Son dakika haberi... "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar"ın adı "6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar" seklinde değiştirildi.
Yapılan düzenlemeyle, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine, bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
"Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi" başlıklı düzenleme kapsamında ise uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek veveya bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.