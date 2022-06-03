Kira ve kredi faiz yardımı müjdesi! Resmen başladı! Devletten görülmemiş destek! Şartlar belli oldu! Milyonları kapsıyor! Başvuru dilekçesi ile...

Devletten görülmemiş destek! Kira ve kredi faiz destek yardımı yapılacak. Milyonları kapsıyor! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Kimler faydalanabilecek? Şartları neler? Banka kredisi faiz desteği nasıl alınır? Tüm detaylar tek tek açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından o kişilere kira yardımı yapılabilecek, bankalardan kullanacakları kredilere de faiz desteği verilebilecek. Tüm ayrıntılar haberimizde...