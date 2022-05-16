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Haberler Ekonomi 📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ'den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ'den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bütçeye uygun konut fırsatları sunmaya devam ediyor ve dar gelirli vatandaşlar bu haber ile oldukça sevindi. Türkiye genelinde pek çok ilde 2+1 ve 3+1 konut satışları buluyor ve başvuru yapmak için son günlerin kaçırılmaması gerekiyor. TOKİ'den İstanbul'da aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatını yakalayabilirsiniz ve böylelikle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bütçesini zorlamadan kendi evinin sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği TOKİ konut seçenekleri haberimizde yer alıyor.

16.05.2022 17:13 - Son Güncelleme: 16.05.2022 17:13
📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ’den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla yüzbinlerce kişiyi konut sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olabilmeniz mümkün ve aylık sadece 2.227,62 TL taksit ödemeniz yeterli oluyor. TOKİ'den bu fırsatı yakalamak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler kaldı, açık arttırma yöntemiyle satılacak konutların ihale tarihleri belli oldu. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ’den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

Bir çok ilde ucuz konut inşa eden TOKİ aylık düşük taksitlerle dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. Aralarında İstanbul, Ankara'nın da bulunduğu 39 ilde daire satışları devam ediyor.

📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ’den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

Son gün 17 Mayıs. 17+18 Mayıs'ta açık arttırma düzenlenecek. Açık arttırmada evlerin sahipleri belli olacak.

📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ’den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 şehirde 105 konut ile 18 şehirde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022'de açık artırmayla satışa sunuyor. TOKİ, uygun fiyatlı ve 120 ay vadeli konut satışıyla yüzlerce kişiyi ev sahibi yapıyor.

📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ’den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

TOKİ'nin 17-18 Mayıs 2022 saat 10.30'da gerçekleştireceği açık artırmayla satışa sunulacak 39 ildeki 105 konut ile 18 ilde 189 iş yeri için geri sayım başladı. Söz konusu açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

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