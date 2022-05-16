📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ’den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla yüzbinlerce kişiyi konut sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olabilmeniz mümkün ve aylık sadece 2.227,62 TL taksit ödemeniz yeterli oluyor. TOKİ'den bu fırsatı yakalamak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler kaldı, açık arttırma yöntemiyle satılacak konutların ihale tarihleri belli oldu. İşte detaylar!