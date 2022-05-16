📣Kira öder gibi ev sahibi olun! 🔊TOKİ'den aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatı! 📌2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bütçeye uygun konut fırsatları sunmaya devam ediyor ve dar gelirli vatandaşlar bu haber ile oldukça sevindi. Türkiye genelinde pek çok ilde 2+1 ve 3+1 konut satışları buluyor ve başvuru yapmak için son günlerin kaçırılmaması gerekiyor. TOKİ'den İstanbul'da aylık 2.227,62 TL taksitle konut fırsatını yakalayabilirsiniz ve böylelikle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bütçesini zorlamadan kendi evinin sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği TOKİ konut seçenekleri haberimizde yer alıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla yüzbinlerce kişiyi konut sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olabilmeniz mümkün ve aylık sadece 2.227,62 TL taksit ödemeniz yeterli oluyor. TOKİ'den bu fırsatı yakalamak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut başvurularında son günler kaldı, açık arttırma yöntemiyle satılacak konutların ihale tarihleri belli oldu. İşte detaylar!
Bir çok ilde ucuz konut inşa eden TOKİ aylık düşük taksitlerle dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. Aralarında İstanbul, Ankara'nın da bulunduğu 39 ilde daire satışları devam ediyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 şehirde 105 konut ile 18 şehirde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022'de açık artırmayla satışa sunuyor. TOKİ, uygun fiyatlı ve 120 ay vadeli konut satışıyla yüzlerce kişiyi ev sahibi yapıyor.