Bugünden itibaren altın ve dolar fiyatlarına dikkat! İslam Memiş 'Ters rüzgarlar esecek' dedi! Farklı istikamete sirayet etmesi an meselesi! Gram 900- 920 TL...

Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Mayıs ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da bu hafta sert düşüş görüldü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 'dolar değer artışına ve güçlü duruşuna devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesi bizim gibi ülkelerde dolar kurunu yükselten faktörler arasında.' ifadelerine yer verdi. Peki, altın ve dolar fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumuyla altın ve dolar tahmini!