Erken emeklilikte yaşı beklemeden 1800 ve 3600 gün detayı! Her sene '60+90+180' gün kazanın! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Erken emekli olmak için çalışanlar geri sayım yapıyor. Ülkemizde bazı meslekler erken emekli olmanın önünü açıyor. Kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekmek mümkünken bunun dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tanımladığı bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye doğru çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? İşte tüm detaylar haberimizde!