Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Erken emeklilikte yaşı beklemeden 1800 ve 3600 gün detayı! Her sene '60+90+180' gün kazanın! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Erken emeklilikte yaşı beklemeden 1800 ve 3600 gün detayı! Her sene '60+90+180' gün kazanın! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Erken emekli olmak için çalışanlar geri sayım yapıyor. Ülkemizde bazı meslekler erken emekli olmanın önünü açıyor. Kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekmek mümkünken bunun dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tanımladığı bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye doğru çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? İşte tüm detaylar haberimizde!

17.05.2022 09:14 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:14
Her sene ’60+90+180’ gün kazanın! Erken emeklilikte 1800 ve 3600 gün detayı! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Erken emekli olmak için çalışanlar geri sayım yapıyor. Ülkemizde bazı meslekler erken emekli olmanın önünü açıyor. Kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekmek mümkünken bunun dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tanımladığı bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye doğru çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? İşte tüm detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her sene ’60+90+180’ gün kazanın! Erken emeklilikte 1800 ve 3600 gün detayı! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Yasalarımıza göre bazı mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor. Peki bu nasıl hesaplanıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin belirlenen 45 meslekten birinde yer alıyorsanız SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Hangi meslekler erken emekli ediyor? İşte cevabı...

Her sene ’60+90+180’ gün kazanın! Erken emeklilikte 1800 ve 3600 gün detayı! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

AĞIR İŞLER LİSTEDE İLK SIRADA

Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz.
Mesleklerin listesi 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde bulunuyor. 15 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor.

Her sene ’60+90+180’ gün kazanın! Erken emeklilikte 1800 ve 3600 gün detayı! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Eğer yılın tamamını FHSZ kapsamında çalışarak geçirmişseniz o zaman mesleğinize göre hak ettiğiniz süre priminize ekleniyor.

Her sene ’60+90+180’ gün kazanın! Erken emeklilikte 1800 ve 3600 gün detayı! 1999, 2000, 2008, 2014 yıllarından sonra işe girenler...

Örnek verirsek; kurşun ve arsenik işinde FHSZ için 90 gün belirleniyor. İşçiler 360 gün bu kapsamda çalıştığında, prim gününe 90 gün daha ekleniyor. Yılın bir bölümünü bu kapsamda çalışmış ama diğer bölümünde kapsama alınmamışsanız o zaman aşağıdaki formül devreye giriyor:

SON DAKİKA