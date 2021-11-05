İşte bankaların Kasım ayı tarifesi: 1,29 faiz oranı üzerinden 120 ay vade! Konut kredisi faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat, Vakıf, Akbank, Halkbank...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi ile bu amaçlarını gerçekleştirmek istiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine sebebiyet verdi. İndirim sonrası kredi kullanarak ev alacak vatandaşlar banka banka güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Uzun süredir fiyat artışları ile vatandaşın gündeminde olan konut piyasası kredi indirimlerinin ardından yeniden merak edilmeye başladı. Öte yandan konut fiyatları artışa geçse bile faiz indiriminden yaralanan kişiler karlı çıkacak. Örneğin, bir kişinin 300 bin TL 10 yıllık kredi çektiği örneğinden yola çıkarsak faiz değişimi ona aylık 1000 TL ödemede avantaj getirebiliyor. Peki, Kasım ayı konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG, TEB, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranları - aylık taksit tutarları!