İşte bankaların Kasım ayı tarifesi: 1,29 faiz oranı üzerinden 120 ay vade! Konut kredisi faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat, Vakıf, Akbank, Halkbank...
Konut kredisi faiz oranları sil baştan yenilendi! İşte bankaların Kasım ayı tarifesi: 1,29 faiz oranı üzerinden 120 ay vade! Ziraat, Vakıf, Akbank, Halkbank... Kasım ayında ev sahibi olmak isteyenler güncel konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat, Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada kredi faiz oranlarından 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürüleceğini duyurmuştu. Ayrıca konut kredileri faiz oranlarında yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi verildi. İndirim sonrası kredi kullanarak ev alacak vatandaşlar banka banka güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, Kasım ayı konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG, TEB, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranları - aylık taksit tutarları!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi ile bu amaçlarını gerçekleştirmek istiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine sebebiyet verdi. İndirim sonrası kredi kullanarak ev alacak vatandaşlar banka banka güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Uzun süredir fiyat artışları ile vatandaşın gündeminde olan konut piyasası kredi indirimlerinin ardından yeniden merak edilmeye başladı. Öte yandan konut fiyatları artışa geçse bile faiz indiriminden yaralanan kişiler karlı çıkacak. Örneğin, bir kişinin 300 bin TL 10 yıllık kredi çektiği örneğinden yola çıkarsak faiz değişimi ona aylık 1000 TL ödemede avantaj getirebiliyor. Peki, Kasım ayı konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG, TEB, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranları - aylık taksit tutarları!
Faiz Indirimi sonrasında gözler konut tarafında fiyatlara ve kredilere çevrildi. Merkez Bankası 21 Ekim'de 200 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 16'ya kadar indirmiş, sonrasında konut kredilerinin faiz oranlarında da indirime gidilmişti.