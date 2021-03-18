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Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

Evini ve işyerini 2020 yılında kiraya verip gelir elde edenler bu ay sonuna kadar beyanname verecek. 6.600 TL istisna sayılırken isteyenler yaptıkları masrafları da vergiden düşebilecek. Peki kimler beyanname verir? Kira geliri az ise ne yapılır? İstisna tutarı herkes için geçerli mi? Beyanname nasıl verilir? Verilmezse ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kira gelir beyanıyla ilgili tüm soruları cevapladı.

takvim.com.tr
Özel haber
18.03.2021 12:58 - Son Güncelleme: 18.03.2021 13:21
Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

Türkiye'de yaklaşık 30 milyon konut bulunuyor. Bunların büyük bir bölümünde ev sahipleri otursa da yine 3 milyona yakın konut kirada bulunuyor. Bu kiracıların ödedikleri paralar ev sahipleri için birer gelir olduğundan beyanname verilerek vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler için beyanname dönemi de başladı. 31 Mart'a kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname internet ortamında gelir idaresinin sitesinden kolayca hazırlanabiliyor. İşte kira gelir vergisi ile ilgili soruların cevapları…

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Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

KİMLER BEYANNAME VERİR?
2020 yılı içerisinde kira geliri elde edenlerin aldıkları miktar 6 bin 600 liranın üzerinde ise beyanname vermek zorundalar.

Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

KİRA BEDELİ AZ İSE NE YAPILIR?
2020 yılı içinde aldığınız kira bedeli 6 bin 600 lira ve aşağısında ise beyanname verilmiyor.

Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

İSTİSNA TUTARI HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ?
20202 yılı içinde elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazançlar toplamı 180 bin lirayı geçerse bu mükellefler kira gelirindeki 6 bin 600 TL'lik istisnadan yararlanamıyorlar.

Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

İSTİSNA BİRDEN ÇOK EV İÇİN GEÇERLİ Mİ?
6 bin 600 liralık istisna sadece tek bir mesken için uygulanıyor. Birkaç evi olup kira geliri elde edenler bunlardan sadece birinden 6.600 liralık istisnayı düşebilecek.