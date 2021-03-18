Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat

Türkiye'de yaklaşık 30 milyon konut bulunuyor. Bunların büyük bir bölümünde ev sahipleri otursa da yine 3 milyona yakın konut kirada bulunuyor. Bu kiracıların ödedikleri paralar ev sahipleri için birer gelir olduğundan beyanname verilerek vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler için beyanname dönemi de başladı. 31 Mart'a kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname internet ortamında gelir idaresinin sitesinden kolayca hazırlanabiliyor. İşte kira gelir vergisi ile ilgili soruların cevapları…