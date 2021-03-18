Kira gelirine 6.600 TL'lik indirim! Masraflar vergiden düşecek... Kira gelir vergisi ödeyecekler dikkat
Evini ve işyerini 2020 yılında kiraya verip gelir elde edenler bu ay sonuna kadar beyanname verecek. 6.600 TL istisna sayılırken isteyenler yaptıkları masrafları da vergiden düşebilecek. Peki kimler beyanname verir? Kira geliri az ise ne yapılır? İstisna tutarı herkes için geçerli mi? Beyanname nasıl verilir? Verilmezse ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kira gelir beyanıyla ilgili tüm soruları cevapladı.
18.03.2021 12:58
- Son Güncelleme: 18.03.2021 13:21
Türkiye'de yaklaşık 30 milyon konut bulunuyor. Bunların büyük bir bölümünde ev sahipleri otursa da yine 3 milyona yakın konut kirada bulunuyor. Bu kiracıların ödedikleri paralar ev sahipleri için birer gelir olduğundan beyanname verilerek vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler için beyanname dönemi de başladı. 31 Mart'a kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname internet ortamında gelir idaresinin sitesinden kolayca hazırlanabiliyor. İşte kira gelir vergisi ile ilgili soruların cevapları…