Garanti BBVA'dan yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!
Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi ve Garanti BBVA yeni karar aldığını duyurdu. Bankada hesabı olanlar için müjde, artık tek hesaptan yönetilebilecek. Böylece hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri ilgilendiren bu gelişmenin detayları merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu yaptığı açıklamalar ile konuya açıklık getirdi. İşte Garanti BBVA banka hesabı olanların araştırdığı tüm detaylar…
Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi ve Garanti BBVA yeni karar aldığını duyurdu. Bankada hesabı olanlar için müjde, artık tek hesaptan yönetilebilecek. Böylece hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri ilgilendiren bu gelişmenin detayları merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu yaptığı açıklamalar ile konuya açıklık getirdi. İşte Garanti BBVA banka hesabı olanların araştırdığı tüm detaylar…
Garanti BBVA yeni karar aldı ve bunu müşterilerine duyurdu. Gündemde yüzbinlerce kişi gündemde bu konunun detaylarını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle koronavirüs sürecinde dijital bankacılık daha önem kazandı. Hem kolaylık hem de güven ve zaman tasarrufu sağlaması açısından Garanti BBVA yeni karar herkesi sevindirecek. Bireysel müşteriler Garanti BBVA yeni adımı ile işlemlerini daha kolay halledebilecek, tek tek kullanıcı adı ve şifreyle uğraşmasına gerek kalmayacak. İşte ayrıntılar…
TEK EKRANDAN BİRDEN FAZLA HESAP YÖNETİMİ
Söz konusu hizmet ile farklı bankalarda hesapları olan hem şahıs firması hem de tüzel statülü müşteriler, ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola girmeye gerek kalmadan Garanti BBVA İnternet üzerinden diğer bankalardaki tüm hesap hareketlerine ve bakiyelerine tek ekrandan ulaşabiliyor.