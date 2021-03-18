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Garanti BBVA'dan yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi ve Garanti BBVA yeni karar aldığını duyurdu. Bankada hesabı olanlar için müjde, artık tek hesaptan yönetilebilecek. Böylece hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri ilgilendiren bu gelişmenin detayları merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu yaptığı açıklamalar ile konuya açıklık getirdi. İşte Garanti BBVA banka hesabı olanların araştırdığı tüm detaylar…

18.03.2021 14:19 - Son Güncelleme: 18.03.2021 14:22
Garanti BBVA yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi ve Garanti BBVA yeni karar aldığını duyurdu. Bankada hesabı olanlar için müjde, artık tek hesaptan yönetilebilecek. Böylece hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri ilgilendiren bu gelişmenin detayları merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu yaptığı açıklamalar ile konuya açıklık getirdi. İşte Garanti BBVA banka hesabı olanların araştırdığı tüm detaylar…

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Garanti BBVA yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

Garanti BBVA yeni karar aldı ve bunu müşterilerine duyurdu. Gündemde yüzbinlerce kişi gündemde bu konunun detaylarını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle koronavirüs sürecinde dijital bankacılık daha önem kazandı. Hem kolaylık hem de güven ve zaman tasarrufu sağlaması açısından Garanti BBVA yeni karar herkesi sevindirecek. Bireysel müşteriler Garanti BBVA yeni adımı ile işlemlerini daha kolay halledebilecek, tek tek kullanıcı adı ve şifreyle uğraşmasına gerek kalmayacak. İşte ayrıntılar…

Garanti BBVA yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

TEK EKRANDAN BİRDEN FAZLA HESAP YÖNETİMİ

Söz konusu hizmet ile farklı bankalarda hesapları olan hem şahıs firması hem de tüzel statülü müşteriler, ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola girmeye gerek kalmadan Garanti BBVA İnternet üzerinden diğer bankalardaki tüm hesap hareketlerine ve bakiyelerine tek ekrandan ulaşabiliyor.

Garanti BBVA yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

Böylece müşteriler, farklı bankalardaki hesaplarına gelen ve giden tutarları Garanti BBVA İnternet aracılığıyla zaman kaybetmeden, kolayca görüntüleyebiliyor.

Garanti BBVA yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

Başka banka hesaplarını tek çatı altında toplamak isteyen müşterilerin Garanti BBVA İnternet'ten diğer bankanın hesap bilgisini eklemesi ve hesabını görüntülemek istediği bankaya online hesap hareketi tanımlanması için talimat vermesi yeterli olacak.