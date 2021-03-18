Garanti BBVA'dan yeni karar! Bankada hesabı olanlar için müjde! Artık tek hesaptan yönetilebilecek!

Garanti BBVA yeni karar aldı ve bunu müşterilerine duyurdu. Gündemde yüzbinlerce kişi gündemde bu konunun detaylarını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle koronavirüs sürecinde dijital bankacılık daha önem kazandı. Hem kolaylık hem de güven ve zaman tasarrufu sağlaması açısından Garanti BBVA yeni karar herkesi sevindirecek. Bireysel müşteriler Garanti BBVA yeni adımı ile işlemlerini daha kolay halledebilecek, tek tek kullanıcı adı ve şifreyle uğraşmasına gerek kalmayacak. İşte ayrıntılar…