Her kişi için 100 bin TL verilecek! On binlere nefes aldıracak kredi...

Mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik, istihdama kattıkları her ilave kişi için KGF kefaletiyle birlikte 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Bu yöntemle en fazla 500 bin liralık ilave finansman desteği verilebilecek. Finansman desteğinden, 17 Mayıs'ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan iş yerleri de faydalanabilecek.

18.03.2021 09:10 - Son Güncelleme: 18.03.2021 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





