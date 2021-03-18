Her kişi için 100 bin TL verilecek! On binlere nefes aldıracak kredi...
Mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik, istihdama kattıkları her ilave kişi için KGF kefaletiyle birlikte 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Bu yöntemle en fazla 500 bin liralık ilave finansman desteği verilebilecek. Finansman desteğinden, 17 Mayıs'ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan iş yerleri de faydalanabilecek.
18.03.2021 09:10
- Son Güncelleme: 18.03.2021 09:10
Ekonomide reform paketi açıklandı. Paket, başta istihdam olmak üzere çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.
Buna göre, geçtiğimiz haftalarda yönetmeliği de yayımlanan uzaktan çalışma uygulaması hakkında yeni düzenlemeler yapılacak. Hürriyet'in haberine göre günün şartlarına uygun şekilde uzaktan çalışma yasası revize edilecek.
Ayrıca kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık izin ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri yapılacak yeni düzenlemeler ile netleşecek. Yine pakette, genç istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeler de dikkat çekiyor.
REFORM PAKETİNDE YER ALDI
Ama asıl dikkat çekici olanı, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek olması. Konunun detayına girmeden önce bir özet yapalım.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir senedir, hem işverenler hem de çalışanlar kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile destekleniyor. Aynı şekilde, bu süreçte işverene çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı ve bununla birlikte işten çıkarma yasağı da getirildi.