Kira fiyatları düşüyor! Vatandaşın yüzü gülecek! İl il kira fiyatları güncellendi! Eylül ayına kadar...

İSTANBUL'UN İLÇELERİ DE VAR

Emlakjet verilerine göre İstanbul'da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü. Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy'de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.