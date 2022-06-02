Kira düzenlemesinde yeni plan! 4 bakanlık harekete geçti! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

"Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiralayacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor."