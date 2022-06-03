5 bin TL'lik ödeme yapılacak! Gün ortasında nakde sıkışan emeklilere ve diğer vatandaşlara hızlı nakit hizmeti duyurusu!

Ekonomi piyasalarında gözlenen dalgalı hareketlerin, yerini yukarı yönlü hareketlere bırakması, gündelik hayat akışı içerisinde nakit sıkışıklıklarının artmasına sebep oldu. Hem emeklilerin hem de diğer vatandaşların bütçelerini derinden sarsan bu durum, nakit arayışlarına hız kazandırdı. Bu noktada devreye giren Halk Bankası, emekliler ve diğer vatandaşlar için iki ayrı başlıkta kredi hizmeti sunacağını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve son olarak girişimci vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu destek paketi ile gündeme gelmeyi başaran Halk Bankası, gelişen zorlu ekonomik şartlar karşısında nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar için de yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.