İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…
Milyonlarca çalışanın işe girdiği ilk günden itibaren tek hayali emekli olmaksa, emeklilerin de en büyük hayali maaşlarını artırmak. Peki emekli maaşları nasıl artırılır? Çalışırken emekli maaşımı nasıl yükseltirim? Bunun için son 7 yılda ödenen primin büyük etkisi bulunurken hangi tarihte sigortalı olduğun da çok önemli. İşte detaylar...
Bağ-Kur'lular da, isteğe bağlı sigortalılar da işçi statüsünden, yani, 4/A'lı olarak emekli olmak istiyor. Neden? Çünkü hem emeklilik şartları diğerlerine göre daha avantajlı hem de emekli maaşı daha yüksek oluyor. O nedenle de özellikle birden fazla sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar, '4/A'ya geçip, emekli olmak istiyorum, ne yapmam lazım?' diye soruyor. İşte Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı
Ancak birden fazla sosyal güvenlik statüsünde çalışanlarda durum farklılaşıyor. Şöyle ki; son 7 yıl hangi kuruma prim ödenmişse -ki, bu da 2520 gün prim ödenmesi anlamına geliyor- veya da son 7 yıl fiili hizmet süresi hangi kurumdaysa, hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse ve son prim ödenen kurum hangisiyse o kurum üzerinden emekli olunuyor ve o kurum üzerinden emekli maaşı bağlanıyor.