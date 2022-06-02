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İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

Milyonlarca çalışanın işe girdiği ilk günden itibaren tek hayali emekli olmaksa, emeklilerin de en büyük hayali maaşlarını artırmak. Peki emekli maaşları nasıl artırılır? Çalışırken emekli maaşımı nasıl yükseltirim? Bunun için son 7 yılda ödenen primin büyük etkisi bulunurken hangi tarihte sigortalı olduğun da çok önemli. İşte detaylar...

02.06.2022 08:53 - Son Güncelleme: 02.06.2022 08:53
İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

Bağ-Kur'lular da, isteğe bağlı sigortalılar da işçi statüsünden, yani, 4/A'lı olarak emekli olmak istiyor. Neden? Çünkü hem emeklilik şartları diğerlerine göre daha avantajlı hem de emekli maaşı daha yüksek oluyor. O nedenle de özellikle birden fazla sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar, '4/A'ya geçip, emekli olmak istiyorum, ne yapmam lazım?' diye soruyor. İşte Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı

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İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

İşin aslı, çalışanlar hangi sosyal güvenlik statüsüne tabi çalışıyorsa o statüden emekli olabiliyor. Bağ-Kur'lu çalışıyorsanız Bağ-Kur üzerinden, isteğe bağlı sigortalıysanız yine Bağ-Kur üzerinden, işçi statüsünde çalışıyorsanız 4/A'lı olarak emekli olursunuz.

İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

Ancak birden fazla sosyal güvenlik statüsünde çalışanlarda durum farklılaşıyor. Şöyle ki; son 7 yıl hangi kuruma prim ödenmişse -ki, bu da 2520 gün prim ödenmesi anlamına geliyor- veya da son 7 yıl fiili hizmet süresi hangi kurumdaysa, hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse ve son prim ödenen kurum hangisiyse o kurum üzerinden emekli olunuyor ve o kurum üzerinden emekli maaşı bağlanıyor.

İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

SON 7 YIL ÖNEMLİ
Emeklilik şartı biraz karışık ama en basit haliyle anlatayım. Son 7 yılda ödenen primin yarısı kadar prim (1260 gün) hangi sosyal güvenlik sistemine ödenmişse o sistemden emekli olunuyor.

İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

Şöyle bir örnekle anlatayım. Geçmişte hem SSK hem de Bağ-Kur statüsünde çalışmışsanız ve son 7 yıl içinde 1260 gün SSK'ya prim ödemişseniz, SSK'lı olarak, yani 4/A'lı olarak emekli olursunuz. Yok, son 7 yıl içinde 1260 gün Bağ-Kur'a prim ödemişseniz Bağ-Kur üzerinden emekli olursunuz.

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