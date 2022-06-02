İşte emekli maaşını artırma yolları! Her yılda hesaplar farklı! 2000’den önce sigortalı olanlar…

Bağ-Kur'lular da, isteğe bağlı sigortalılar da işçi statüsünden, yani, 4/A'lı olarak emekli olmak istiyor. Neden? Çünkü hem emeklilik şartları diğerlerine göre daha avantajlı hem de emekli maaşı daha yüksek oluyor. O nedenle de özellikle birden fazla sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar, '4/A'ya geçip, emekli olmak istiyorum, ne yapmam lazım?' diye soruyor. İşte Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı