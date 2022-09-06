Kimsenin ruhu duymamış! Aylık 3 bin liraya ev sahibi olun! Kamu bankalarından 350, 400 bin TL'ye 2+1, 3+1 daireler!
Kamu bankaları tarafından satışa konulan daireler büyük ilgi çekti. 200 bin liradan başlayan fiyatlarla oldukça uyguna satılan dairler büyük ilgi çekiyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
Kamu Bankaları emlakçılığa başladı. Piyasa fiyatından çok daha ucuza satılığa konulan ilanları görenler büyük şoka uğradı. Neredeyse 81 ilden birçok daire 250 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Vakıfbank ilana koyduğu satılık dairelerin yanı sıra bu taşınmazlardan satın almak isteyenlere kredi kampanyası da sunuyor. Kampanyaya göre Vakıfbank'tan daire satın almak isteyen vatandaşlar 1.29 faiz oranından faydalanabilecek. Peki, kamu bankaları satılık daireler neler? Kamu bankalarından ev almak mantıklı mı? İşte merak edilenler...
Vakıfbank'tan Satılık 1+1 Daire
Mardin / Kızıltepe / Yenimahalle
Konut - Apartman Dairesi 41 m2 G. No: 306078
80.000 TL
Vakıfbank'tan Satılık Kargir Ev ve Arsası
Adıyaman / Sincik / Dilektepe
Konut - Müstakil Ev 280 m2 G. No: 103878
91.000 TL
Vakıfbank'tan Satılık 2+1 Daire
Bitlis / Tatvan / Dumlupınar
Konut - Apartman Dairesi 118 m2 G. No: 14281
100.000 TL
Vakıfbank'tan Satılık 1+1 Daire
Şırnak / Merkez / Yeni
Konut - Apartman Dairesi 71 m2 G. No: 28368
107.000 TL
Vakıfbank'tan Satılık 2+1 Daire
Mardin / Kızıltepe / Fırat
Konut - Apartman Dairesi 105 m2 G. No: 28795
107.000 TL
Başlangıç Bedeli
Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Daire
Bitlis / Merkez / Sekiz Ağustos
Konut - Apartman Dairesi 125 m2 G. No: 23044
110.000 TL