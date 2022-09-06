Kimsenin ruhu duymamış! Aylık 3 bin liraya ev sahibi olun! Kamu bankalarından 350, 400 bin TL’ye 2+1, 3+1 daireler!

Kamu Bankaları emlakçılığa başladı. Piyasa fiyatından çok daha ucuza satılığa konulan ilanları görenler büyük şoka uğradı. Neredeyse 81 ilden birçok daire 250 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Vakıfbank ilana koyduğu satılık dairelerin yanı sıra bu taşınmazlardan satın almak isteyenlere kredi kampanyası da sunuyor. Kampanyaya göre Vakıfbank'tan daire satın almak isteyen vatandaşlar 1.29 faiz oranından faydalanabilecek. Peki, kamu bankaları satılık daireler neler? Kamu bankalarından ev almak mantıklı mı? İşte merak edilenler...