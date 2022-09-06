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Haberler Ekonomi Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte ŞOK indirimli ürünler listesi...

takvim.com.tr
06.09.2022 10:50 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:50
Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta elektrikli ev aletleri, Kamp sandalyeleri ve ev eşyaları grubunda indirim fırsatları yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler neler? İşte ŞOK 7 Eylül indirimli ürünler listesi...

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Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Gamers Arena Sagnal Hell PC 4799 TL,

Gamer Arena Sagnal Pro PC 15,899 TL,

Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 329,90 TL

Şarjlı Saç Sakal Düzleştirici 99,95 TL

Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Blitz Dijital Banyo Baskülü 119 TL

Range TSS 3032 Toz Torbasız Süpürge 1.199 TL

Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 27,95 TL

Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Şok Kataloğunda Kamp Sandalyesi 219,90 TL,

Kamp Sandalyesi 119,90 TL, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 119,90 TL

Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Gamers Arena Sagnal The Myth PC 13,499 TL,

Gamers Arena Sagnal EcoPlus Gaming PC 7,799 TL,

Gamers Arena Sagnal Domination PC 14,699 TL,

Gamers Arena Sagnal Extreme Gaming PC 24,699 TL

Bu hafta ŞOK’ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!

Kamp Taburesi 34,95 TL, Çocuk Kamp Sandalyesi 119,90 TL

Termos Çanta 20 Litre 49,95 TL olarak satışa sunulacak.

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