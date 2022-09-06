Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK 7 Eylül kataloğu yayınlandı! Klozet kapağından bahçe mobilyasına kadar İNDİRİM!
ŞOK 7 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte ŞOK indirimli ürünler listesi...
06.09.2022 10:50 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:50
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta elektrikli ev aletleri, Kamp sandalyeleri ve ev eşyaları grubunda indirim fırsatları yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler neler? İşte ŞOK 7 Eylül indirimli ürünler listesi...