Yerli ve milli silahlarda flaş gelişme! O ülke ATAK alıyor!
Türkiye yerli ve milli silahlarıyla dünyanın dikkatini çekerken bazı ülkelerden adeta talep yağıyor. Türkiye'ye SİHA siparişi yağarken bir gelişme daha yaşandı. Filipinler, Kanada'dan helikopter almaktan vazgeçip Türkiye'den T129 ATAK almak için harekete geçti.
Türk firma ile yapılan anlaşmanın ardından ABD ve İngiltere'den tedarik edilmesi gereken motor konusunda ihracat izni noktasında sorun yaşandı. Sürece ilişkin bilgi veren savunma sanayi kaynakları bu sorunun aşılması noktasında çok olumlu işaretler aldıklarını ve ihracat izninin çıkmak üzere olduğunu ifade etti.
İHRACAT SÜRECİ OLUMLU
Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) teknik çalışma grubu 2018'in sonlarında saldırı helikopteri programı için T129 ATAK helikopterini seçti. O zamandan beri, T129 ATAK'ın Rolls-Royce ve Honeywell üretimi LHTEC CTS800-400A motorunun ihracat kısıtlamaları nedeniyle platformun Filipinler Hava Kuvvetleri'ne satışı ertelendi. İhracat sürecinin olumlu olduğu ve iznin çıkması için son aşamaya gelindiği bilgisine ulaşıldı.
ATAK DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana Filipinler Hava Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri tedariki için sahip olduğu bütçenin 13 milyar Filipin pezosu olduğunu belirterek "İhtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 taarruz helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk yapımı T129 ATAK helikopteri satın alabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.