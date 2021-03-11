Yerli ve milli silahlarda flaş gelişme! O ülke ATAK alıyor!

Türk firma ile yapılan anlaşmanın ardından ABD ve İngiltere'den tedarik edilmesi gereken motor konusunda ihracat izni noktasında sorun yaşandı. Sürece ilişkin bilgi veren savunma sanayi kaynakları bu sorunun aşılması noktasında çok olumlu işaretler aldıklarını ve ihracat izninin çıkmak üzere olduğunu ifade etti.