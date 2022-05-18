Kimlik numarasının son hanesi çift olanlar! PTT, ATM üzerinden 1.100 TL ödemenizi alın! e- Devlet’ten sosyal yardım başvuru ekranı açıldı!

Maddi durumu iyi olmayan hanelere 1100 TL pandemi yardımı için başvurular e Devlet üzerinden alındı. Bu ödemelerde Faz 3 süreci ve başvuruları devam ederken bir yandan da sonuçlar merak ediliyor. Vatandaşlar sonuçları için yine aynı sistem üzerinden sorgulama yapabilecek.