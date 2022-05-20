Asgari ücretliye, çalışana 14 bin 973 TL maaş tek seferde yatacak! 1 yıl sigortası olan herkes başvurabilir! Belgeyi teslim edene 8 maaşa kadar...

Kıdem tazminatı hakkında tüm detaylar merak edilip araştırılıyor. İşsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. İşyeri, iş ortamı sağlını bozan çalışanlar raporla birlikte kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Bilindiği üzere Ocak'ta kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 TL'ye yükselmişti. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli sayılacak. Memur maaş katsayısıyla birlikte Temmuz ayında bu tutar artacak. Yapılan hesaplamalara göre Temmuz ayında tavanda 4 bin 124 lira artış göründü. Yeni tavan 14 bin 973 lira bekleniyor. Peki, kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!