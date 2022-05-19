Herhangi bir maaşı olmayana 1.475 TL! 420 TL eksik değil! 18-25 yaş arası herkes VGM’ye başvurabilir! Milyonlar adeta sıraya girdi...

Devlet tarafından gelir seviyesi düşük, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlanmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi olan ailelere 2022 yılında 1.474,07 TL muhtaç aylığı ödemesi sağlanıyor. Muhtaçlık aylığı belirli şartlar altında verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Peki, VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!