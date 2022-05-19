Herhangi bir maaşı olmayana 1.475 TL! 420 TL eksik değil! 18-25 yaş arası herkes VGM'ye başvurabilir! Milyonlar adeta sıraya girdi...
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1457,07 liralık destek yapıyor. Takviyeden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, muhtaç aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
Devlet tarafından gelir seviyesi düşük, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlanmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi olan ailelere 2022 yılında 1.474,07 TL muhtaç aylığı ödemesi sağlanıyor. Muhtaçlık aylığı belirli şartlar altında verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Peki, VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!
Muhtaç Aylığından Yararlanma Şartları
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi